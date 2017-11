Incidente nel cuore del Vomero: feriti due ragazzi

Uno spaventoso incidente si è verificato nel cuore del quartiere Vomero, tra via Scarlatti ed il semaforo di via Cilea.

Nel sinistro sono rimasti feriti due ragazzi.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri ed ha visto l'impatto di un'auto, una Citroen C3, con un motorino.

I due feriti viaggiavano entrambi in sella al mezzo a due ruote e sono stati sbalzati sull'asfalto.

Sul luogo si è rapidamente portata un'ambulanza del 118 che ha condotto in ospedale i feriti. La dinamica di quanto accaduto, riportato dal Mattino, resta al momento incerta. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruirla nel dettaglio ed accertare eventuali responsabilità.