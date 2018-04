Auto contro carro della tammurriata giuglianese: diverse persone ferite

Paura nella tarda serata di ieri a Giugliano, dove si è verificato un pericoloso incidente in via Santa Maria a Cubito. Come riportato dal Meridiano, un'auto si è schiantata contro un carro della tradizionale "tammurriata giuglianese", questo trainato da due cavalli.

A bordo del carro c'era un gruppo di fedeli, di rientro da un pellegrinaggio, molti di questi rimasti feriti nell'impatto: sono stati trasportati al pronto soccorso del San Giuliano di Giugliano. Anche uno degli animali che trainava il carro è rimasto gravemente ferito.

Sul posto si è recata immediatamente la polizia del locale commissariato per stabilire la dinamica di quanto accaduto.