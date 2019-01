Violento impatto tra due auto: ci sono dei feriti

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via San Francesco a Patria, a Giugliano.

L'impatto, in direzione Varcaturo, ha coinvolto due autovetture, entrambe uscite semidistrutte dallo scontro.

Al momento non è chiara né la dinamica di quanto accaduto, né nello specifico l'incidente che conseguenze ha avuto. Di certo sul luogo dello scontro è arrivato il personale del 118, che ha soccorso dei feriti poi trasportati in ospedale.

Il traffico in zona è sensibilmente rallentato a causa di quanto accaduto. A dare notizia dell'incidente è il Meridiano.