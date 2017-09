Paura a Secondigliano, scooter contro moto

Incidente in via Roma verso Scampia a Secondigliano. Uno scooter ed una moto si sono scontrati sull'importante arteria stradale in direzione Melito.

Come riportato da Torresette, il conducente dello scooter è stato condotto in ospedale: si trova in prognosi riservata.

Entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati, e la polizia municipale ha effettuato i rilievi di rito sul posto.