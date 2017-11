Auto fuori controllo finisce contro la saracinesca di un negozio

Paura nella serata di ieri a Castellammare di Stabia, dove un'automobile si è schiantata contro la saracinesca di un negozio, per fortuna chiuso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21. Alla guida del veicolo, una Smart, c'era una donna. Proveniva da via Amato, quando all'incrocio con via Roma ha perso il controllo: l'auto si è ritrovata nel negozio, per fortuna del tutto vuoto al momento dell'impatto.

Terrorizzati i clienti di una pasticceria ed un ambulante, a pochi passi dal negozio. Il rumore dell'impatto è stato sentito fino alla villa comunale, dove in molti avevano pensato ad una bomba. A darne notizia è il Mattino.