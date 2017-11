Uomo travolto da un’auto all’incrocio, pirata della strada in fuga

Terribile incidente intorno alle 19 a Varcaturo, nei pressi dell’incrocio tra via Madonna del Pantano e via Ripuaria: un uomo è stato travolto da una vettura, allontanatasi senza prestare soccorso. Alcuni testimoni parlano di una Punto grigia, ma si tratta di ricostruzioni non verificate dalle forze dell'ordine.

Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena si sono immediatamente lanciate a soccorrere la vittima, trasportata poi dai sanitari del 118 in ospedale. Le sue condizioni non sono note, ma pare abbia soltanto dei problemi ad una spalla.

Le forze dell'ordine indagheranno per risalire all'identità dell'investitore.