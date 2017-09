Investita da un'auto mentre era in bici: grave donna di 55 anni

Era in bicicletta. È stata investita da un'auto e si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri a Marigliano intorno alle 10.30 in via Pietro Giordano.

Cinquantacinque anni, ucraina, è stata travolta da una vettura con alla guida un 39enne di San Felice a Cancello. L'uomo si è fermato per soccorrerla.

Il 39enne dovrà rispondere di lesioni personali.