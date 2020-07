Precipita nel vuoto per 20 metri dalla curva del "serpentone":il 29enne non è in pericolo di vita

Si era temuto il peggio per D.S. il 29enne precipitato con la propria auto nel vuoto dal serpentone di via Petrarca, poco dopo le 11 all'altezza del civico 64. Per sua fortuna l'utilitaria di una nota casa automobilistica francese sulla quale viaggiava è caduta in un parco sottostante, limitando la potenza dell'impatto e di fatto salvandogli la vita. Dal Cardarelli, infatti, dove è stato ricoverato in codice rosso provengono buone notizie. Il giovane ha riportato un trauma toracico con fratture di alcune coste e pneumotorace. E' vigile. Bisognerà attendere ancora qualche ora per sciogliere la prognosi però le sue condizioni sono definite sorprendenti per la tipologia di incidente in cui è stato coinvolto.

L'incidente, la dinamica

La vettura, una Peugeot 3008, sulla quale viaggiava il 29enne, di colore bianca, ha centrato per ragioni da accertare la ringhiera del serpentone, prima di compiere un doppio balzo verso il basso per circa 20 metri. Il volo dell'auto è stato attutito da una rampa, prima di finire nel parco sottostante, travolgendo anche un'auto parcheggiata.

Nove anni fa persero la vita nel "serpentone" tre ragazzi

Nel maggio del 2011 sempre nella "curva maledetta" tre giovani persero la vita precipitando dal "serpentone". Erano le 4 del mattino quando l'auto sulla quale viaggiavano (una Mini One) uscì di strada sfondando la ringhiera in ferro compiendo un tragico volo di oltre 50 metri. Il proprietario del veicolo, Gianluca Del Torto, 19 anni e i suoi due amici Gianmaria De Gregorio e Oliviero Russo, persero la vita. Ci si interrogò a lungo sulle condizioni di sicurezza della curva e della ringhiera, ma come dimostra l'incidente di oggi niente di concreto è stato fatto.