Incidente stradale a via Petrarca, travolte due donne: muore anziana

Tragedia a Posillipo, in via Petrarca, dove una anziana, mentre era a passeggio con la badante, è stata travolta e uccisa da un'automobile, la cui conducente si è fermata a prestare soccorso. A nulla è valso il trasporto al Fatebenefratelli, la donna è deceduta per le gravi ferite riportate nell'incidente.

Ferita seriamente anche la badante, che però non versa in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è giunta la sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi di rito e per l'accertamento dell'esatta dinamica del sinistro stradale.