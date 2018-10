Paura in via Petrarca, auto finisce contro vettura in sosta

Incidente stamattina in via Petrarca, intorno alle 8.30. Una vettura è finita contro un'altra auto, questa in sosta.

L'impatto è stato documentato fotograficamente nel gruppo social "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli", dove è nata anche una diatriba a proposito del fondo stradale.

Molti infatti sostengono che l'arteria abbia bisogno di dossi per limitare la velocità. Il conducente dell'auto che ha causato il sinistro si è assunto le proprie responsabilità.

Un incidente sotto molti aspetti simile si era verificato, sempre in via Petrarca, pochissimi giorni fa.