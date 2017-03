Spaventoso incidente a Poggiomarino: auto ribaltata

Spaventoso incidente, stamane, in via Sandro Pertini a Poggiomarino. A riportare la notizia è Il Fatto Vesuviano.

Un'utilitaria si è ribaltata dopo che la persona al volante ne ha perso il controllo. Il conducente, un pensionato Palma Campania, è stato soccorso da alcune persone che transitavano in zona. Dopo averla girata, hanno tratto in salvo l'automobilista.

Il personale del 118 giunto rapidamente sul posto non ha riscontrato che lievi traumi per il ferito. L'uomo è stato portato in ospedale ed è poi tornato a casa.

Iniziali disagi per il traffico sull'arteria che collega Poggiomarino a Palma Campania.