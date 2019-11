Spaventoso incidente, scontro tra tre auto a Giugliano

Un brutto incidente stradale, per fortuna senza conseguenze, è avvenuto stamattina in via Oasi del Sacro Cuore a Giugliano.

Il sinistro ha coinvolto tre auto e l'impatto è stato molto violento. Pare non ci siano feriti in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la vettura guidata da una donna - immettendosi sulla strada principale da un distributore di benzina - a dare il via alla carambola.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso. A riportare la notizia, Internapoli.