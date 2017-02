Incidenti stradali Giugliano in campania / Via Oasi Sacro Cuore

Spaventoso incidente nel traffico della movida: ferito un ragazzo

L'impatto, tra un'auto ed uno scooter, è avvenuto in via Oasi del Sacro Cuore a Giugliano. Il giovane centauro aveva perso il controllo del mezzo: per lui alcune ferite ed una frattura alla gamba