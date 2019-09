Spaventoso incidente: ha un malore e finisce con l'auto contro un muro

Uno spaventoso incidente, per fortuna senza feriti, si è verificato oggi tra via Noschese e via San Martino a San Giorgio a Cremano.

L'impatto è avvenuto poco prima delle 13, quando una vettura è andata a sbattere contro un muro.

Secondo le prime notizie il conducente della vettura ne ha perso il controllo in seguito ad un malore. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.