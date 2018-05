Paura in centro, auto contro scooter: coinvolti padre e figlia

Uno spaventoso incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Nola, nel centro cittadino di Cicciano.

Lo scontro è avvenuto tra un'auto ed uno scooter, sul quale viaggiavano un papà e sua figlia.

L'uomo, ferito, è stato condotto al Santa Maria la Pietà di Nola, mentre per fortuna è rimasta illesa la giovanissima. Sul posto si è recata - oltre ad un'ambulanza del 118 - anche una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. A riportare l'episodio è il Mattino.