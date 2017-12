Scontro tra auto e moto, muore centauro di 48 anni

Tragedia a Torre del Greco, dove in via Nazionale un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. La vittima si chiamava Massimo Sorrentino, 48enne del posto

In sella alla sua moto, è stato centrato in pieno dall'auto guidata da un 70enne. Sorrentino è stato condotto all'ospedale di Boscotrecase, dove viste le sue condizioni disperate è stato disposto il suo trasferimento al Cardarelli. Lì, dopo essere stato sottoposto anche ad un delicatissimo intervento chirurgico, ha perso la vita intorno alle 3 della notte appena trascorsa.

Il pensionato alla guida dell'auto è sotto inchiesta, come di prassi in questi casi, per omicidio stradale. Quanto ripreso da una telecamera di sorveglianza installata in zona – nei pressi del civico 399, all'altezza delle case popolari – è stato utile a chiarire la dinamica dello scontro: pare che il 70enne stesse svoltando a sinistra quando è sopraggiunta la moto di Sorrentino.