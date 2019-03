Frontale lungo via Nazionale, tre feriti: uno è grave

Uno spaventoso incidente si è verificato ieri sera in via Nazionale, tra Torre Annunziata e Torre del Greco.

Due vetture si sono scontrate frontalmente, una delle quali si è ribaltata.

Tre i feriti causati dall'impatto. Uno di essi, quello al volante dell'utilitaria cappottatasi, pare essere in gravi condizioni.

Non sono al momento chiare le circostanze dell'incidente. Ad indagare su quanto accaduto sono i carabinieri di Torre Annunziata. A riportare la notizia è stato Il Fatto Vesuviano.