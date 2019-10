Paura nel cuore di Napoli, spaventoso incidente: due feriti

Un incidente si è verificato nel cuore di Napoli. In via Monteoliveto - all'altezza di piazza Santa Maria la Nova - due persone, un ragazzo e una ragazza, sono stati coinvolti in un sinistro stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno.

La dinamica di quanto accaduto non è al momento chiara. Il mezzo coinvolto è soltanto uno, un motorino, ma non è noto se le due persone coinvolte fossero entrambe in sella o se una delle due sia stata investita.

Entrambi sono feriti, sebbene coscienti. Il ragazzo è apparso subito in condizioni peggiori. Due ambulanze si sono rapidamente recate sul posto a soccorrerli.

Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale.