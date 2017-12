Sbanda sull'asfalto bagnato, abbatte un palo e si cappotta: traffico in tilt

Tremendo incidente in via Montedoro a Torre del Greco, dove una vettura di vigilanza privata è finita contro un palo della luce, prima abbattendolo in strada e poi cappottandosi. A riportare l'incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato il Mattino: non si registrano per fortuna feriti.

La vettura era impegnata in un giro di perlustrazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare il conducente ne abbia perso il controllo a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Sul posto sono rapidamente giunti agenti della municipale a risolvere l'ingorgo che si era creato e a portare a termine i rilievi del caso. La coda, molto lunga addirittura fino al casello autostradale, è durata circa un'ora.