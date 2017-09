Grave incidente a Quarto, moto contro blocchi di cemento

Uno spaventoso incidente è avvenuto oggi a Quarto, in via Montagna Spaccata. Una moto si è schiantata contro i blocchi di cemento che chiudono l'arteria. A darne notizia è Internapoli.

Secondo le testimonianze riportate, due uomini sono stati trasportati all’ospedale a causa delle ferite dovute all'impatto.

La moto andava a velocità sostenuta: dopo lo schianto ha oltrepassato la barricata. Immediati i soccorsi. Pare le condizioni dei feriti, condotti alla Schiana di Pozzuoli, siano gravi.

