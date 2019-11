Incidente stradale, violento impatto tra due auto

Grave incidente stradale fra Via Miano e Via Nuova San Rocco, nelle vicinanze del Bosco di Capodimonte. Secondo quanto trapela non ci sarebbero feriti, come invece temuto inizialmente, nonostante il violento impatto tra le vetture coinvolte nell'incidente.

"Traffico in tilt nella zona fino a via Nuova San Rocco", come segnalato da Gennaro Acampora, consigliere comunale della III Municipalità.