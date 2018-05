Incidente frontale a pochi passi dal Bosco di Capodimonte, 37enne in prognosi riservata

Uno spaventoso incidente frontale si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri ieri in via Miano, non lontano dall'ingresso del Real Bosco di Capodimonte.

L'episodio è avvenuto intorno alle 3.45, e ha coinvolto un 37enne in sella ad una moto e due ragazze di 19 e 18 anni, queste a bordo di un'utilitaria. Mentre le due giovani sono state medicate per lievi escoriazioni e contusioni, il 37enne è quello che ha avuto la peggio: si trova ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata.

Sul luogo si sono diretti mezzi del 118 e la polizia municipale, che ha sequestrato i veicoli ed effettuato gli esami tossicologici sui conducenti. La dinamica di quanto accaduto va ancora ricostruita: si presume che uno dei veicoli abbia perso il controllo invadendo l'altro senso di marcia. A riportare la notizia è il Mattino.