Incidente stradale a via Marina: grave un 40enne

Incidente stradale alle 2 del mattino in via Marina. Coinvolto un 40enne che era in sella al proprio scooter. Per cause da accertare è caduto sull'asfalto riportando gravi ferite.

Per l'uomo si è reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Cardarelli per le ferite riportate nell'incidente

sarebbe caduto dal proprio scooter. L’impatto con il suolo è stato violento, con il 40enne finito in rianimazione all’ospedale Cardarelli per le ferite riportate.