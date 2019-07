Addio Paolo: è lui il 26enne rimasto ucciso in un incidente lungo via Marina

Si chiamava Paolo De Micco il ragazzo di 26 anni che stamane, intorno alle 6, ha perso la vita in un incidente verificatosi all'altezza della chiesa di Portosalvo in via Marina.

Il giovane, di Ponticelli, dopo essere finito con il suo scooter contro un'auto è stato sbalzato verso un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto gli è costato la vita sul colpo, ed a nulla sono serviti i soccorsi sebbene giunti sul posto in pochi minuti.

Stando a quanto emerso dai primi rilievi, il 26enne indossava il casco, e l'auto contro cui è finito stava facendo – nella zona in cui è possibile farlo – inversione. Possibile possano venire utilizzate le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza presenti in zona per risalire all'esatta dinamica della tragedia.