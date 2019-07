Dramma in via Marina, scooter contro auto: muore 26enne

Una tragedia della strada si è verificata stamane intorno alle 6 in via Marina, a pochi metri dalla chiesa di Portosalvo. L'incidente, che ha portato all'impatto tra una vettura ed uno scooter, ha causato la morte del 26enne in sella al mezzo a due ruote.

Secondo la ricostruzione della polizia municipale la vettura, all'altezza della chiesa, ha provato a svoltare a sinistra così da immettersi nell'altro senso di marcia. Proprio in quegli istanti è sopraggiunto lo scooter con a bordo il 26enne che ha impattato violentemente contro la macchina.

Il ragazzo è stato sbalzato in aria, finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. Nonostante avesse il casco allacciato, l'impatto è stato così violento che ha perso la vita sul colpo.

Sul luogo del sinistro sono rapidamente giunte pattuglie della polizia municipale e mezzi del 118, i cui sanitari non hanno però potuto fare altro che accertare il decesso del giovane.