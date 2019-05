Spaventoso incidente, padre e figli piccoli restano feriti

Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi a Polvica di Nola, in via Marigliano. A riportare la notizia è Il Fatto Vesuviano.

L'impatto è avvenuto tra due auto, per motivi da accertare. Il conducente dell'altra vettura, un anziano, è rimasto fortunatamente illeso, mentre nello scontro sono rimasti feriti un papà e due figli piccoli.

Sono stati trasportati all'ospedale di Nola: le loro condizioni non preoccupano i medici.