Torre Annunziata, auto si schianta contro le colonne del porto

Uno spaventoso incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata, in via Guglielmo Marconi. Un'auto è finita contro una colonna delle arcate della zona portuale.

Secondo quanto si apprende le due persone nella vettura sono rimaste ferite in maniera non grave. Sono state condotte all'ospedale di Boscotrecase, dopo che i vigili del fuoco le avevano estratte dalle lamiere della vettura.

I carabinieri della locale tenenza indagano sul sinistro per ricostruirne l'esatta dinamica.