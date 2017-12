Auto si ribalta su via Manzoni, anziana in ospedale

Paura stamane in via Manzoni a Posillipo, dove una vettura intorno alle 10.30 si è ribaltata invadendo la corsia opposta. L'auto aveva qualche istante prima urtato una vettura in sosta dando luogo alla carambola.

Nel veicolo incidentato c'era un'anziana di 87 anni, rapidamente soccorsa da un mezzo del 118. Non ha riportato ferite gravi: è stata condotta al Cardarelli con lievi contusioni e traumi in diverse parti del corpo.

La strada è rimasta bloccata per circa mezz'ora, prima che la sezione Infortunistica della Polizia Municipale provvedesse ai rilievi del caso e facesse sgomberare la corsia dal mezzo. A darne notizia è Il Mattino.