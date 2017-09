Tragedia in strada: centauro 40enne perde la vita

Aveva 40 anni, era napoletano e si trovava in viaggio verso Giugliano: è la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri in via Gramsci ad Aversa. L'uomo, che era in sella ad uno scooter, è stato condotto all'ospedale San Giuseppe Moscati. Nel nosocomio aversano è però morto poco dopo.

Non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni il suo scooter avrebbe sbandato finendo contro il marciapiede. Il 40enne sarebbe quindi rovinato al suolo battendo la testa: le sue condizioni all'arrivo al Moscati erano già disperate.

La Procura di Napoli Nord disporrà l’esame autoptico. Si indagherà per stabilire con precisione le circostanze della tragedia.