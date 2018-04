Spaventoso incidente in via Mazzini ad Arzano: coppia resta ferita

Uno spaventoso incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21 e 30, in via Giuseppe Mazzini ad Arzano.

Secondo le prime testimonianze raccolte un'utilitaria con a bordo un ragazzo e una ragazza, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo girandosi di lato lungo la carreggiata.

I soccorsi sono arrivati rapidamente. Non è stato reso noto in che condizioni siano i feriti.