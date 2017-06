Addio Salvatore: un incidente in scooter gli costa la vita a 24 anni

Si chiamava Salvatore Rosano il giovane di Secondigliano morto ieri in un drammatico incidente a Casoria.

Il 24enne era in sella ad uno scooter, quando – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe finito contro il veicolo.

L'impatto, avvenuto in via Giovanni Pascoli (non lontano dall'aeroporto) gli è stato immediatamente fatale. I soccorsi non hanno potuto che constatarne la morte.