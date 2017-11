Incidente a Chiaiano, morto Gaetano D'Auria: aveva 25 anni

Si chiamava Gaetano D'Auria il centauro morto nella notte tra lunedì e martedì in un tragico incidente avvenuto in via Emilio Scaglione, nei pressi della stazione metro di Chiaiano. Il giovane (25 anni e non 45 come in un primo momento era stato reso noto), era di Napoli, sebbene risiedeva per lavoro a Fondi: si trovava in città perché in visita ai familiari.

D'Auria è morto in ospedale, al Cardarelli, dopo essere stato trasportato lì da un mezzo del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente. Secondo quanto emerso dalle registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza, il 25enne ha perso il controllo dello scooter quasi certamente a causa del manto stradale scivoloso per la pioggia. È quindi finito contro un paletto in ferro a delimitare il marciapiede: l'urto lo ha fatto sbalzare dal sellino ed è finito investito dal suo stesso mezzo.