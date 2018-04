Via Duomo, auto pirata travolge motociclista: 45enne trasportato al Cardarelli

Un motociclista è stato travolto mentre era alla guida all'incrocio tra via Duomo e via Foria. L'uomo, 45 anni, è stato colpito da un'auto in corsa. A riportare la notizia è il Mattino. L'automobilista alla guida del veicolo pirata non ha prestato alcun soccorso ma è fuggito. La vittima è stata trasportata d'urgenza al Cardarelli dopo essere rimasto tramortito al suolo. Sul posto le volanti della Polizia e la postazione 118 - Incurabili che ha portato i primi soccorsi all'uomo.



L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. In questi minuti, in ospedale, i medici valutano le ferite dell'uomo.