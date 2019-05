Incidente stradale in via Diocleziano: un morto e tre feriti

Tragico incidente nella notte in via Diocleziano a Fuorigrotta. Un morto e tre feriti (di cui uno molto grave) è il bilancio dello scontro tra un'automobile ed uno scooter avvenuto all'altezza dell'Aci di via Diocleziano nella notte.

Sempre nella medesima strada negli scorsi mesi una donna subì un grave ferimento (gamba tranciata) in un incidente stradale.