Tragico incidente stradale a Fuorigrotta, tranciata la gamba ad una 39enne

In via Diocleziano una 39enne è stata travolta da un'automobile, in testacoda dopo un incidente stradale, mentre si accingeva ad entrare nella propria vettura parcheggiata sulla strada.

La donna è stata trasportata d'urgenza al Cardarelli dal 118 per le gravissime ferite riportate ad una gamba ed è in prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente stradale indagano gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale.

Sono cinque i veicoli coinvolti.