Investito da un pirata della strada: è caccia all'uomo

Spaventoso episodio a Caivano. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada in via delle Rose. Sbalzato in aria, l'uomo è rimasto immobile a terra senza che l'automobilista che l'aveva travolto si fermasse a prestargli soccorso.

Un mezzo del 118, allertato da alcuni passanti, ha trasportato rapidamente in ospedale il ferito: gli sono state riscontrate la rottura del braccio e diverse contusioni su tutto il corpo.

Come riportato da Internapoli, la vittima è riuscita a ricordare il numero di targa della vettura pirata, ed ha denunciato la vicenda alle forze dell'ordine.