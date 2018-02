Tragedia in strada: 64enne muore investito da camion dei rifiuti

Tragedia a Quarto, in via De Falco. Un uomo di 64 anni è morto in seguito ai traumi riportati dopo essere stato investito.

Secondo quanto riportato da Campi Flegrei (canale 551), ad uccidere l'anziano sarebbe stato un camion dei rifiuti della ditta Gpn, probabilmente durante una manovra in retromarcia.

La dinamica di quanto accaduto resta comunque ancora da verificare, così come non è stata ancora resa nota l'identità della vittima.

Sul posto si sono diretti i carabinieri della stazione di Licola che indagheranno sulla vicenda. La strada è stata chiusa al traffico.