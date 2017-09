Auto contro scooter, gravemente ferita nota insegnante di danza

Grave incidente, nella serata di ieri, a Torre Annunziata. In via Dante si sono scontrati un'auto guidata da una donna naziana e uno scooter con in sella una 55enne insegnante di danza, molto nota nella cittadina vesuviana.

È quest'ultima che ha avuto la peggio, avendo battuto violentemente la testa e perso molto sangue. Le sue condizioni sono definite gravi dai medici, sebbene non versi in pericolo di vita. A darne notizia è il Fatto Vesuviano.