Distrugge auto e fioriere, poi si scaglia sui poliziotti: arrestato dopo una notte di follia

Ha urtato contro diversi veicoli in sosta, poi devastato alcune fiorere pubbliche. Infine si è schiantato contro una vettura ferendone il conducente. È la notte di follia di cui si è reso protagonista un 36enne in via Curti a Casamarciano.

In evidente stato di alterazione - secondo quanto riporta la polizia - dopo la scorribanda in auto ha aggredito un poliziotto libero dal servizio che voleva bloccarlo. È stato proprio quest'ultimo, insieme agli agenti di una volante, a bloccarlo.

Il 36enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva peraltro con sé una mazza da baseball ed un coltello. Era già stato sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Nola.

Arrestato, dovrà ora rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui anche una denuncia per omissione di soccorso, danneggiamento aggravato, minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.