Incidente nel cuore di Giugliano, ragazze investite da uno scooter in fuga contromano

Spaventoso episodio ieri sera nel centro storico di Giugliano. Per sfuggire ad un alt dei carabinieri due giovani, in via Cumana, hanno percorso la strada contromano investendo due ragazzine.

I militari hanno indagato sulla vicenda identificando uno dei due ragazzi sullo scooter, un 29enne, adesso accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e omissione di soccorso in occasione di incidente stradale. Si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Nella fuga i due hanno anche danneggiato l’auto di pattuglia. Le due investite hanno per fortuna riportato lesioni lievi, giudicate in ospedale guaribili in due giorni.

Il mezzo era privo di assicurazione ed è stato sequestrato. A riportare la notizia, il Mattino.