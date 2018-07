Tragedia stradale nella notte: muore 22enne a Pozzuoli

Tragedia la scorsa notte a Pozzuoli, dove un 22enne ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto su via Cuma in direzione Fusaro, tra la città puteolana e Bacoli. Il ragazzo ha perso il controllo della sua vettura nei pressi dell'incrocio con lo Scalandrone: l'auto si è capovolta più volte dopo aver sbattuto contro un palo della luce, con la vittima sbalzata alla fine all'esterno dell'abitacolo.

Soccorso dal 118, il 22enne è stato condotto in condizioni disperate all'ospedale Santa Maria delle Grazie, dove si è spento poco dopo.

Non ci sono altri veicoli coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli che condurranno le indagini su quanto successo. La salma del giovane sarà sottoposta ad autopsia.