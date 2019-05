Paura a Sant'Antimo: incidente tra un'auto e uno scooter

Uno spaventoso incidente si è verificato stamattina a Sant’Antimo. L'impatto, tra una vettura ed uno scooter, è avvenuto in via Crucis.

Nell’auto c'era a bordo una persona, sullo scooter invece due ragazzi. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto riportato da Internapoli, pare che il mezzo a due ruote abbia tagliato la strada alla vettura. I due in scooter, nonostante in un primo momento fossero caduti, si sono subito dati alla fuga.