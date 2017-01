Tremendo frontale a Quarto, 67enne portato d'urgenza in ospedale

Spaventoso incidente frontale, oggi, a Quarto. L'impatto, del quale ha dato notizia TeleClubItalia, è avvenuto intorno alle 13 in via Crocillo.

Ad avere la peggio l’autista di una Cinquecento, un 67enne di Quarto: per lui trauma cranico, una ferita ad una spalla ed un trauma agli arti inferiori.

Estratto dalla vettura – della quale era l'unico occupante – l'uomo non era del tutto cosciente. È stato immobilizzato per evitare traumi alla colonna vertebrale, e trasportato in ospedale. Illeso l'altro automobilista.