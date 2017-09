Tragedia su via Coroglio, 21enne perde la vita dopo un violento scontro in moto

Non ce l'ha fatta Raffaele Velotti, il ragazzo coinvolto nelle primissime ore di ieri in un grave incidente lungo via Coroglio a Bagnoli. Aveva soltanto 21 anni.

Il giovane era in sella ad una moto, quando ha perso il controllo del mezzo. L'impatto è stato violentissimo: non solo ha perso una gamba nello schianto, ma ha anche battuto violentemente la testa. Un trauma cranico drammatico nonostante indossasse il casco.

Poco più avanti, su di uno scooter, c'era un suo amico. Il giovane è stato il primo ad accorgersi di quanto accaduto. Tornato indietro, si è reso conto della tragedia. Violento lo choc per quanto si è ritrovato davanti agli occhi.

Sul posto sono giunti gli agenti dell’Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale. Hanno effettuato i rilievi e fatto partire le operazioni di recupero del corpo. Raffaele lavorava nell'attività familiare. Un ragazzo tranquillo, morto purtroppo giovanissimo per una tragica fatalità.