Spaventoso incidente, coinvolte 4 auto: feriti in codice rosso

Grave incidente stradale in via Circumvallazione a Palma Campania: come riportato dal Fatto Vesuviano, l'impatto ha riguardato quattro veicoli.

L'episodio, avvenuto intorno alle 13.30, ha avuto conseguenze su conducenti e passeggeri delle auto. Ci sarebbero numerosi feriti alcuni dei quali ricoverati in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente si sono recati uomini della polizia municipale e dei carabinieri. La strada è rimasta a lungo chiusa mentre venivano effettuati i rilievi e rimosse le vetture.