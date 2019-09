Ragazzo investito su via Cilea ricoverato al Cardarelli: le sue condizioni

Notizie confortanti dall'ospedale Cardarelli, dov'è stato ricoverato stamane il ragazzo investito su via Cilea. V.R., 27 anni, non è in pericolo di vita: per lui traumi in diverse parti del corpo e una gamba fratturata.

L'episodio che lo ha visto sfortunato protagonista è avvenuto stamattina sulla trafficata arteria del Vomero. È stato investito da una moto mentre stava attraversando la strada. A quanto pare il centauro non si era accorto di lui perché aveva la visuale coperta da un autobus.

Il giovane è rimasto alcuni minuti a terra, circondato da passanti che hanno provato a prestargli i primi soccorsi. È rimasto cosciente, ma testimoni riportano che urlava dal dolore. È stato successivamente trasportato in ospedale, dove si trova al momento ricoverato.