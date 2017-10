Frontale a Cicciano, coinvolta un'auto dei carabinieri: ferito un bimbo di 10 anni

Spaventoso incidente frontale, ieri sera, nel Nolano. Coinvolte una monovolume ed un'auto dei carabinieri. A riportare la notizia è Il Mattino.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. L'impatto è avvenuto nei pressi dell'incrocio tra via Caserta e via Madonna degli Angeli a Cicciano.

Feriti due uomini in divisa (uno dei quali con un profondo taglio alla testa), ed un bimbo di 10 anni che era nell'altra vettura. Illeso invece il conducente di questa. Sui fatti indaga la polizia di Nola.