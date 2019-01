Tragico impatto tra Pozzuoli e Quarto: tre auto distrutte, c'è una vittima

È tragico il bilancio avvenuto stamane tra Pozzuoli e Quarto, in via Campiglione. L'impatto, all'uscita del tunnel che collega le due cittadine flegree, ha coinvolto tre vetture andate del tutto distrutte. È costato la vita ad un giovane, del quale non sono ancora state diffuse le generalità.

Il ragazzo, alla guida di un'utilitaria, dopo l'incidente è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco intervenuti lo hanno estratto dalle lamiere quando ormai per lui non c'era più nulla da fare.

Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, ci sarebbero almeno altri due feriti, questi alla guida delle altre due vetture coinvolte nello schianto.

Sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da personale del 118, intervenuto sul posto insieme alla municipale ed ai vigili del fuoco. Il tunnel Montecorvara è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

Al momento non si conoscono i dettagli della dinamica di quanto accaduto.