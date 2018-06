Tragedia a Casoria: donna muore investita da una spazzatrice

Dramma in via Brindisi a Casoria. Una donna di 68 anni, Carmela Favina, ha perso la vita dopo essere stata investita da una spazzatrice. Il gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 9.

Si tratta del terzo caso simile avvenuto in città nell'ultimo periodo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia locale, l'autista del mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha colpito in pieno l'anziana che è deceduta sul colpo.

La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle casoriano Elena Vignati ha commentato così la notizia sulla sua pagina: “Ennesima assurdità, donna uccisa da una spazzatrice in Via Brindisi. È il terzo caso in due anni".