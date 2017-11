Scooter in una buca: incidente a Napoli per il sindaco di San Giorgio

Protagonista di una brutta caduta dallo scooter: paura per Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano. L'incidente è avvenuto ieri, lungo via Brin. Zinno sarebbe finito in una buca che l'ha di fatto sbalzato via dal mezzo a due ruote.

Dopo l'impatto il sindaco di San Giorgio è stato trasportato al pronto soccorso del Loreto Mare, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni per contusioni alle gambe ed ematomi diffusi.

Il primo cittadino di San Giorgio ha già spiegato di non aver intenzione di fare causa al Comune di Napoli perché è una cosa che ha definito “non nel suo stile”. Ha inoltre rassicurato che proseguirà normalmente nei suoi impegni.